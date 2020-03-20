Сын избитого екатеринбургского архитектора о задержании подозреваемых: "Хотелось бы, чтобы они сели далеко и надолго"

Сын жестоко избитого в Екатеринбурге архитектора Александра Кротова прокомментировал задержание второго подозреваемого по делу.

Нападение на Кротова было совершено 10 января. Его избили на улице Гагарина, с тех пор мужчина находился в больнице в тяжелом состоянии, а утром 27 февраля скончался.

Известно, что нападавших было двое, впоследствии был установлен один из них – бывший сотрудник МЧС Егор Трошин. А сегодня стало известно о задержании второго фигуранта.

Друг Александра Кротова Владимир Брусницын показывает его фото в суде

Как рассказал Накануне.RU сын Александра Кротова Степан, второй участник избиения был задержан сегодня ночью. Других подробностей он пока не знает.

Говоря о том, какого наказания ему хотелось бы для задержанных, Степан отметил, что решать должен суд.

"Но хотелось бы, чтобы они сели далеко и надолго", - добавил он.

Егор Трошин

Ранее стало известно, что первому фигуранту дела Егору Трошину грозит до 15 лет лишения свободы.

"Много это или мало? Думаю, ему хватит", - заключил Степан.

Напомним, в связи с гибелью Кротова Трошину предъявили новое обвинение по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Сейчас проводится расследование.