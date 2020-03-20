В России из-за коронавируса отложат "тестирование суверенного интернета"

Минкомсвязь РФ перенесет "тестирование суверенного интернета" из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В ближайшее время появится новый график мероприятий, изначально же учения были назначены на пятницу, 20 марта, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета проводятся раз в квартал, во время них отрабатывается возможность блокировки трафика и т.д. В сети их часто называют учениями по блокировке или изоляции Рунета.

В прошлый раз учения проводились в конце 2019 года, "полигоном" стал Урал, отчеты о проведении тестирования писали операторы, работающие в этом регионе, а глава управления Роскомнадзора на Урале Александр Ермаков получил награду от Владимира Путина "за заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций".