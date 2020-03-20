В Зауралье женщина позволяла мужу избивать своего сына от первого брака
До 7 лет тюрьмы грозит жителю села Костыгин Лог в Курганской области за систематические истязания маленького мальчика.
9-летний ребенок был родным сыном его жены, а ему приходился пасынком. Почти весь прошлый год мужчина бил мальчика за малейшие провинности - поздно вернулся со школы, без разрешения взял игрушку. На теле ребенка после таких жестоких побоев оставались рубцы.
Мать мальчика видела издевательства над собственным сыном, однако ничего не говорила супругу и не обращалась в полицию.
"В октябре прошлого года после выявления указанных фактов преподавателем школы и сообщения о них в органы опеки и правоохранительные органы ребенок был изъят из этой семьи", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Сейчас мальчик воспитывается в семье родного отца.