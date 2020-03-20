13% российских компаний отправили на "удалёнку" хотя бы часть своих сотрудников – опрос

Порядка 13% российских компаний по призыву властей отправили сотрудников (или хотя бы часть из них) на "удаленку", это результаты опроса сервиса "Работа.Ру", на которые ссылается РБК.

Интервьюеры опрашивали работодателей и сотрудников отдельно. По вопросам о карантине их ответы практически совпали: 13% работодателей заявили, что отправляли работников на карантин, и 12% из опрошенных наемных сотрудников также сказали, что встречались с этим явлением.

Треть работников указала, что карантин на работе ввели как средство профилактики, еще 22% реально приболели, и у них проявились симптомы. Но самое большое количество отправленных на карантин просто вернулись из заграничной поездки (46%, цифра, впрочем, вызывает вопросы).

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей отправлять сотрудников на дистанционную работу, градоначальник предположил, что "на дому" в результате должны работать 15-30% всех офисных сотрудников города.