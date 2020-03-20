В Екатеринбурге задержан второй фигурант громкого дела об избиении архитектора Кротова

В Екатеринбурге задержан второй фигурант громкого дела о жестоком избиении архитектора Александра Кротова.

Напомним, нападение на Кротова было совершено 10 января. Его избили на улице Гагарина, с тех пор мужчина находился в больнице в тяжелом состоянии. Утром 27 февраля он скончался.

Известно, что нападавших было двое, впоследствии был установлен один из них – бывший сотрудник МЧС Егор Трошин. 5 марта Кировский районный суд заключил его под стражу. Своего сообщника Трошин сдавать не стал, заявив, что он бил архитектора один.

Однако у следователей была другая информация: они установили, что в тот вечер второй подозреваемый находился в кафе "Аль-шам" на улице Малышева. В ведомстве опубликовали его фото и попросили горожан помочь в розыске.

Теперь его удалось задержать. В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU пообещали дать комментарий по ситуации позже.

Напомним, другому фигуранту дела Егору Трошину грозит до 15 лет лишения свободы.