Пермский активист Роман Юшков обжаловал решение суда о компенсации незаконного преследования

Пермский активист Роман Юшков обжаловал решение суда о компенсации незаконного преследования, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Юшкова оправдали по обвинению в "отрицании холокоста". Ему полагалась компенсация за незаконное преследование. Согласно решению суда, Министерство финансов РФ должно выплатить ему 50 тыс. руб. Сумму Юшков назвал "средней и не унизительной температурой по больнице".

Решение будет обжаловано, потому что Юшков хочет добиться суммы компенсации именно в 6 млн руб., рассказал Накануне.RU он. Апелляция подана, но даты рассмотрения пока нет из-за ситуации с коронавирусом, уточнил в беседе с агентством адвокат Юшкова Иван Хозяйкин.