Российские синхронистки поддержали группу "Little Big", повторив движения из их клипа под водой

Девушки из сборной России по синхронному плаванию записали на видео выступление под водой в поддержку группы "Little Big", которые должны были представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидение.

Спортсменки повторили движения из клипа на песню "Uno". Видеоролик выложен в инстаграме синхронистки Аллы Шишкиной. В съёмках также приняли участие Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Александра Пацкевич, Марина Голядкина и сама Алла.

Напомним, что Евровидение, которое должно было состояться в мае этого года в голландском Роттердаме, отменили из-за пандемии коронавируса. Сами участники "Little Big" назвали отмену конкурса "единственно правильным решением".