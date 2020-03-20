Российские синхронистки поддержали группу "Little Big", повторив движения из их клипа под водой
Девушки из сборной России по синхронному плаванию записали на видео выступление под водой в поддержку группы "Little Big", которые должны были представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидение.
Спортсменки повторили движения из клипа на песню "Uno". Видеоролик выложен в инстаграме синхронистки Аллы Шишкиной. В съёмках также приняли участие Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Александра Пацкевич, Марина Голядкина и сама Алла.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Не смотря на отмену Евровидения в этом году, мы хотели бы поддержать группу @littlebigband и их песню UNO с которой они должны были представить Россию в Роттердаме💃🏼 ⠀ Для нас вы лучшие!💪🏼 ⠀ 🎞В видео снимались: ⠀ @mashuniashura @chigirevavlada @sashapatskevich @marina_gold13 @allashishkina_rusallo4ka ⠀ 📽Оператор: ⠀ @_kalinina99_ ⠀ ✂️Монтаж: ⠀ @mashuniashura
Напомним, что Евровидение, которое должно было состояться в мае этого года в голландском Роттердаме, отменили из-за пандемии коронавируса. Сами участники "Little Big" назвали отмену конкурса "единственно правильным решением".