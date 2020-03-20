30 Сентября 2020
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Российские синхронистки повторяют движения из клипа на песню &quot;Uno&quot; группы &quot;Little Big&quot; (2020) | Фото: instagram.com/allashishkina_rusallo4ka

Российские синхронистки поддержали группу "Little Big", повторив движения из их клипа под водой

Девушки из сборной России по синхронному плаванию записали на видео выступление под водой в поддержку группы "Little Big", которые должны были представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидение.

Спортсменки повторили движения из клипа на песню "Uno". Видеоролик выложен в инстаграме синхронистки Аллы Шишкиной. В съёмках также приняли участие Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Александра Пацкевич, Марина Голядкина и сама Алла.

Напомним, что Евровидение, которое должно было состояться в мае этого года в голландском Роттердаме, отменили из-за пандемии коронавируса. Сами участники "Little Big" назвали отмену конкурса "единственно правильным решением".

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Российские синхронистки поддержали группу "Little Big", повторив движения из их клипа под водой

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Теги: Little Big, Uno, синхронистки, Евровидение, видео, танец



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