На реконструкцию Челябинского театра драмы выделят 500 млн рублей

Министерство культуры РФ готово выделить на ремонт Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова 500 млн рублей. Реконструкцию могут провести в 2022-2023 годах. Об этом депутат Госдумы Елена Ямпольская сообщила на своей странице в Facebook.

Депутат провела рабочую встречу с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным и вице-губернатором Челябинской области Вадимом Евдокимовым, где обсуждался вопрос капитального ремонта театра.

"Изначально капремонт стоял в программе реновации, намеченной на 2023-24 гг. В результате переговоров пришли к выводу, что речь должна идти о реконструкции театра. Более того, провести ее возможно уже в 2022-23 гг. Однако для этого необходимо, чтобы корректировка проекта была завершена в июле 2020 года. Осуществляться реконструкция будет по программе софинансирования. По предварительной договоренности Министерство культуры РФ готово выделить на эти цели 500 000 000 рублей", - сообщила Ямпольская.

Поле рабочей встречи состоялся телефонный разговор депутата с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Глава Южного Урала пообещал взять подготовку необходимой документации под личный контроль.