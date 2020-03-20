Китайские СМИ: Путин назвал действия Пекина в борьбе с эпидемией "ответом на провокации других стран"

Китайские СМИ сообщили подробности разговора председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно информации пресс-службы Кремля, с российской стороны была дана высокая оценка достигнутых руководством КНР и всем китайским народом результатов в противодействии распространению заболевания.

По данным информагентства "Синьхуа", Владимир Путин также назвал действия Китая "ответом на провокации и очернения со стороны других стран".

Си Цзиньпин назвал сотрудничество и взаимопомощь в борьбе с эпидемией "проявлением высокого уровня российско-китайских отношений в новую эпоху".

Ранее китайский дипломат Чжао Лицзюнь призвал США обнародовать данные по точному количеству заболевших и времени появления "нулевого пациента", однако этого до сих пор не сделано. Сотрудник МИД КНР не исключал и того, что коронавирус могли привезти в Китай американские военные.