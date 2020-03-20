СМИ заметили на сайте КС РФ статью, в которой противников поправок в Конституцию назвали "шлюхами"

СМИ обратили внимание на подборку публикаций из прессы, размещенную на официальном сайте Конституционного суда РФ.

КС, напомним, на днях одобрил поправки в Конституцию и, в частности, предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

В разделе "КС РФ в прессе" оказалась статья с сайта телеканала "Царьград" с обзором поправок и разбором решения Конституционного суда. В материале резко критикуются те, кому поправки не нравятся, кто против обнуления президентских сроков. Например, критиков называют "персонажами с пониженной социальной ответственностью" и "всевозможными политическими шлюхами".

Также интересно, что выбор пресс-офиса КС пал на эту публикацию, в которой не в лучшем свете выставляется судья Арановский (ставший известным благодаря "особому мнению" о незаконности и преступности СССР): "Судья Арановский своим внезапным недомоганием все же, видимо, высказал свое политическое "не могу молчать, так заболею".

Сейчас публикация "Надо читать внимательно: Что зашифровал Конституционный суд в своем заключении по Конституции" удалена с сайта КС, но многие СМИ успели сделать "скрин" статьи на официальном ресурсе суда.