СМИ заметили на сайте КС РФ статью, в которой противников поправок в Конституцию назвали "шлюхами"

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
(2005) | Фото: www.antitax.ru

СМИ заметили на сайте КС РФ статью, в которой противников поправок в Конституцию назвали "шлюхами"

СМИ обратили внимание на подборку публикаций из прессы, размещенную на официальном сайте Конституционного суда РФ.

КС, напомним, на днях одобрил поправки в Конституцию и, в частности, предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

В разделе "КС РФ в прессе" оказалась статья с сайта телеканала "Царьград" с обзором поправок и разбором решения Конституционного суда. В материале резко критикуются те, кому поправки не нравятся, кто против обнуления президентских сроков. Например, критиков называют "персонажами с пониженной социальной ответственностью" и "всевозможными политическими шлюхами".

Также интересно, что выбор пресс-офиса КС пал на эту публикацию, в которой не в лучшем свете выставляется судья Арановский (ставший известным благодаря "особому мнению" о незаконности и преступности СССР): "Судья Арановский своим внезапным недомоганием все же, видимо, высказал свое политическое "не могу молчать, так заболею".

Сейчас публикация "Надо читать внимательно: Что зашифровал Конституционный суд в своем заключении по Конституции" удалена с сайта КС, но многие СМИ успели сделать "скрин" статьи на официальном ресурсе суда.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

СМИ заметили на сайте КС РФ статью, в которой противников поправок в Конституцию назвали "шлюхами"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: конституционный суд, поправки в конституцию, царьград



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети