В Свердловской области ФСБ накрыла банду наркодилеров: изъято более 2 кг веществ

В Свердловской области задержаны члены межрегиональной преступной группы по торговле наркотиками.

Спецоперацию проводили сотрудники регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии. Были задержаны четверо активных членов преступной группы, занимающихся сбытом наркотиков в Екатеринбурге.

Как установили контрразведчики, тайник с наркотическими средствами располагался на участке местности, прилегающей к СНТ "Волчиха" в Первоуральске. В ходе оперативных мероприятий по месту проживания задержанных были обнаружены и изъяты полимерные свертки с наркотиками, общая масса изъятых веществ составила более двух килограммов.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, возбуждено два уголовных дела. Его фигурантам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.