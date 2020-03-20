30 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
наркотики, Курган, ФСБ (2018) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области ФСБ накрыла банду наркодилеров: изъято более 2 кг веществ

В Свердловской области задержаны члены межрегиональной преступной группы по торговле наркотиками.
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Спецоперацию проводили сотрудники регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии. Были задержаны четверо активных членов преступной группы, занимающихся сбытом наркотиков в Екатеринбурге.

Как установили контрразведчики, тайник с наркотическими средствами располагался на участке местности, прилегающей к СНТ "Волчиха" в Первоуральске. В ходе оперативных мероприятий по месту проживания задержанных были обнаружены и изъяты полимерные свертки с наркотиками, общая масса изъятых веществ составила более двух килограммов.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, возбуждено два уголовных дела. Его фигурантам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

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В Свердловской области ФСБ накрыла банду наркодилеров: изъято более 2 кг веществ

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Теги: ФСБ, наркотики, вещества



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