В Перми 4 специальных медучреждения отведут для изоляции пациентов с пневмонией

Для пермяков, больных пневмонией, в столице Прикамья откроется четыре специальных медучреждения. На данный момент на территории Пермского края работает два обсерватора: в Перми и Очере, где может расположиться 110 человек, вернувшихся из стран с неблагополучной обстановкой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, новая маршрутизация пациентов с пневмонией будет внедрена по распоряжению Правительства Российской Федерации. На вчерашнем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что за пациентами в специальных медучреждениях будут вести особо усиленный контроль. На данный момент, у всех с симптомами пневмонии взяты анализы на коронавирус, что ждет и вновь прибывших больных.

По словам Оксаны Мелеховой, во всех медицинских учреждениях Прикамья внедряют новые алгоритмы опроса для пациентов, вызывающих врача на дом.

Министерство здравоохранения Пермского края информирует, что на их территории на карантине и под медицинским наблюдением находится 697 человек, 23 из которых госпитализированы и сейчас находятся в инфекционном отделении. 361 житель Прикамья находится на домашнем карантине после возвращения из отпусков и командировок. 313 - самоизолированы по той же причине.