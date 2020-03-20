"Это фейк". Полиция не будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах в период эпидемии коронавируса

В различных мессенджерах, соцсетях и родительских группах в вайбере и вотсапе распространяется информация о том, что сотрудники полиции якобы штрафуют родителей, чьи дети оказались одни в общественных местах.

Правоохранители участвуют в мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции - именно этим пользуются злоумышленники и вносят в общество панику подобными лживыми заявлениями.

Как сообщили Накануне.RU в МВД России, в Красноярском крае, Курской области и некоторых других регионах в мессенджерах пишут, что наказанию якобы могут быть подвергнуты руководители образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников.



Например, в Липецкой области пустили слух о том, что инспекторы ДПС перекрыли все въезды в город в связи с двухнедельным карантином. Есть и такое, когда в интернете запускают фейковую информацию о том, что злоумышленники приходят в дома россиян под предлогом провести дезинфекцию квартиры от коронавируса, потом усыпляют людей и совершают преступления.

"МВД России официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано", - отметили в МВД.