Племянник Путина собирается создать партию и идти на выборы

Двоюродный племянник президента России, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин собирается создать собственное политическое движение "Люди дела".

Путин рассказывает, что со знаменитым родственником свое решение не обсуждал и не советовался, да и не собирался спрашивать разрешения. При этом главу государства он собирается поддерживать. "Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем. Основной упор, однако, сделаем пока на регионах, тех, которые были упущены в некотором моменте", - пояснил он в интервью газете "Коммерсант".

Свою задачу Путин видит в борьбе с популизмом и "мнимыми представителями интересов большинства". Родственник президента говорит, что сейчас "Единая Россия" зачастую имеет низкий рейтинг в регионах, а другие партии там же, по его мнению, лишь раздают обещания.

В программе у Путина есть "упрощение жизни малого бизнеса", но вообще пока конкретного плана нет: "напишут люди дела, которые работают на земле".

Начинающий политик уверен, что сторонники его движения объявятся во множестве регионов, что позволит ему создать политическую партию, пойти на выборы в Госдуму и даже преодолеть 5-процентный барьер.

Интересное мнение у Путина по поводу обнуления президентских сроков для его двоюродного дяди: "Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?".