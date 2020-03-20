В Екатеринбурге горела многоэтажка на Технической: спасли 20 человек

В Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажке эвакуировали всех жильцов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание случилось вечером 19 марта на улице Техническая: на площади в 5 кв.м горело домашнее имущество на балконе квартиры на пятом этаже 9-этажного жилого дома.

Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были выведены 40 человек, в том числе 10 детей. С помощью спасательных масок дыхательных аппаратов спасли 20 человек, из них трое детей.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших в результате пожара нет. Точную причину возгорания теперь установят специалисты.