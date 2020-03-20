СК увеличил сумму ущерба по одному из уголовных дел бывшего владельца банка "Югра" Хотина

Следственный комитет завершил расследование одного из уголовных дел бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина и трёх его подельников, которым вменяют растрату в особо крупном размере. Сумма ущерба выросла во время расследования, сообщает "Коммерсант".

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Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина - уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову.

Обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере предъявлено Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефёдову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой. Если в первоначальной редакции обвинения речь шла о растрате 7,5 млрд руб., то сейчас эта сумма увеличилась. Сделано это было по результатам одной из экспертиз, проведенных следствием. Основная часть предполагаемых хищений на сумму более 270 млрд руб. осталась в так называемом "большом деле "Югры"", расследование которого продолжается. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела. На это потребуется больше времени из-за ограничений, введённых в столице из-за коронавируса.