30 Сентября 2020
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крыса мышь (2009) | Фото: Накануне.RU

Российские ученые начали испытания на животных прототипов вакцин от коронавируса

Российские ученые приступили к испытаниям прототипов вакцины против коронавируса COVID-19. Исследования проводятся в Новосибирске, на базе ГНЦ ВБ "Вектор", сообщила пресс-службе Роспотребнадзора.
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Прототипы разработаны на шести разных технологических платформах. Вот что о них говорят ученые: "Удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины. Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики".

Теперь исследователям предстоит провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных. "Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши и крысы, также используются хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории

Так выглядит сегодняшний главный враг человечества.

Без испытаний на животных обойтись нельзя, поскольку они покажут, насколько эффективен и безвреден новый препарат. Клеточные культуры, к сожалению, не дадут такой информации. "Кроме того, многие эффекты в системе in vitro моделировать невозможно или чрезвычайно сложно – в частности, индукцию иммунного ответа при создании новых вакцин. Для ответа на вопрос об эффективности вакцины необходимо испытать ее способность индуцировать иммунный ответ, способный защитить чувствительных животных от заражения смертоносным вирусом. При этом перед исследователями встает множество важных вопросов – необходимо определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, способ и схему вакцинации, и без помощи лабораторных животных ученым не обойтись", - говорится в сообщении.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

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Российские ученые начали испытания на животных прототипов вакцин от коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, испытание вакцины, испытание на животных



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