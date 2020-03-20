Страусиная политика: ЦБ не стал менять ключевую ставку в 6%

Центральный банк России на совете директоров в пятницу, 20 марта, решил не менять ключевую ставку и оставить ее на уровне 6%. До этого на протяжении полугода ЦБ также снижал ставку рефинансирования (с "ходом" в 0,25%), но с момента последнего снижения (10 февраля) ситуация в стране и мире ключевым образом изменилась.

На фоне нарастающей пандемии коронавируса COVID-19 наметился спад в мировой экономики. Цены на нефть медленно поползли вниз, но вместо того, чтобы планово сократить добычу и тем самым сохранить уровень стоимости барреля, Россия и Саудовская Аравия разругались в рамках формата ОПЕК+, саудиты начали наращивать добычу и теперь заливают Европу дешевой нефтью (а она даже дешевой ЕС сейчас не очень нужна, там почти военное положение, экономика замерла). В результате российская нефть марки Urals упала ниже $20, что хуже любых, самых пессимистичных прогнозов, а доллар пробил отметку в 80 рублей за штуку. Инвесторы на российском рынке были возмущены бездействием регулятора, тогда как в других странах, среди которых США и Япония, финансовые власти принялись в срочном порядке принимать меры, например, снизили ключевые ставки почти до нуля. ЦБ призывали снизить ключевую ставку хотя бы до 3,5%.

В преддверии заседания совета директоров ЦБ нарастала нервозность на рынке: действия регулятора, который не делал никаких заявлений, было крайне сложно предсказать. Различные эксперты и аналитики давали разнонаправленные прогнозы как в ту, так и в другую сторону, самое удивительное – реально были аргументы и за сохранение, и за повышение ставки. В ситуации с полной неопределенностью и, как принято выражаться, сильной волатильностью рубля, равно возможно было как то, так и другое решение.