30 Сентября 2020
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Политика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

В России предложено создать фонд содействия занятости

Стали известны некоторые подробности антикризисного плана кабмина России.

Россиян правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.

Для тех, кто лишится занятости, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предлагает создать фонд содействия занятости, чтобы доплачивать тем, кто лишился работы и не получил достойной компенсации от работодателя.

По его словам, жители страны перегружены долгами и, если останутся без работы, не смогут платить за кредиты и ЖКХ, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, в России планируется создать резервный фонд в 300 млрд руб. для ликвидации последствий воздействия коронавируса на экономику. При этом до сих пор не известно, какие меры намерен предпринять Центробанк.

20 марта должен состояться совет директоров ЦБР, на котором будет решаться судьба ключевой ставки на ближайшее время.

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В России предложено создать фонд содействия занятости

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Теги: занятость, работа, кризис, коронавирус



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