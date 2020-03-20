Пассажиры "Ямала" могут вернуть билеты на все рейсы

Авиакомпания "Ямал" не будет взимать штрафные санкции при вынужденном возврате билетов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аппарата губернатора ЯНАО, речь идет о всех рейсах с вылетом до 1 июня 2020 года вне зависимости от того, субсидируются они из бюджета или выполняются на коммерческой основе.

Мера коснется более 50 тыс. проданных билетов. Возвращаться будет полная стоимость билета за исключением сборов и такс, установленных агентами по продаже.

Правило будет действовать для всех проездных документов, приобретенных до 16 марта 2020 года.

Ранее авиакомпания "Ямал" в связи с введением карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, подготовила распоряжение для членов летных и кабинных экипажей.

Документ "гуляет" по социальным сетям. В нем говорится, что сотрудникам до особого указания необходимо отменить контактные приветствия (рукопожатие, объятия, поцелуи). Также необходимо минимизировать посещение офиса, а в случае недомогания и температуры оставаться дома и предупредить свое руководство.

Членам летных и кабинных экипажей авиакомпании "Ямал" запретили целоваться.