30 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО Москва Московская область
транспорт, машины, Москва (2019) | Фото:Накануне.RU

Московским торговым центрам рекомендовано приостановить работу

Московская область рекомендовала владельцам торгово-развлекательных объектов приостановить работу из-за коронавируса.

Также приостановлена продажа билетов в транспорте за наличные. Школьникам до 12 апреля рекомендуется приостановить посещение образовательных организаций, сообщает РИА "Новости".

Напомним, за сутки количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 52 человека и составило 199. Самое большое количество – в Москве (12), но, в отличие от предыдущих суток, много выявленных случаев и в других регионах. Под медицинским наблюдением остается 22 178 человек.

Оперативный штаб считает, что летальных случаев за сутки не было, хотя ранее московский оперштаб сообщил о смерти 79-летней женщины, у которой был положительный анализ на коронавирус. Однако вскрытие показало, что непосредственной причиной был оторвавшийся тромб.

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Московским торговым центрам рекомендовано приостановить работу

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Теги: Москва, торговые центры, коронавирус



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