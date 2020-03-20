Московским торговым центрам рекомендовано приостановить работу

Московская область рекомендовала владельцам торгово-развлекательных объектов приостановить работу из-за коронавируса.

Также приостановлена продажа билетов в транспорте за наличные. Школьникам до 12 апреля рекомендуется приостановить посещение образовательных организаций, сообщает РИА "Новости".

Напомним, за сутки количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 52 человека и составило 199. Самое большое количество – в Москве (12), но, в отличие от предыдущих суток, много выявленных случаев и в других регионах. Под медицинским наблюдением остается 22 178 человек.

Оперативный штаб считает, что летальных случаев за сутки не было, хотя ранее московский оперштаб сообщил о смерти 79-летней женщины, у которой был положительный анализ на коронавирус. Однако вскрытие показало, что непосредственной причиной был оторвавшийся тромб.