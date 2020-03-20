СМИ: россияне скупают авиабилеты

В России впервые за продолжительное время выросли продажи авиабилетов, сообщил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

С 10 по 16 марта траты на авиабилеты увеличились по сравнению с прошлой неделей на 32%. Это объясняется тем, что сейчас перевозчики предлагают выгодные условия оформления билетов, а некоторые снижают цены.

Россияне планируют свой отпуск на более отдаленную перспективу, понимая, что при необходимости смогут, например, вернуть свой билет, сообщает РБК.

Ранее сообщалось о том, что в России из-за коронавируса возникают риски банкротств авиакомпаний.

Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, причиной этого стали падающие доходы перевозчиков из-за закрытия международных маршрутов. Также давление на отрасль оказывает ослабление курса рубля.

Как сообщил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун, в настоящее время речь идет о сохранении самой гражданской авиации. По его словам, так плохо авиации не было никогда.