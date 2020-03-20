30 Сентября 2020
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Экономика В России
коллаж, пенсионеры (2020) | Фото: Накануне.RU

Минфин: России хватит резервов минимум на шесть лет

Российские власти "в первоочередном порядке и, безусловно" выполнят взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий даже при сохранении низких цен на нефть.

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, накопленных резервов страны для этого хватит как минимум еще на шесть лет. Предполагаемый уровень инфляции будет зависеть от того, насколько продержится ситуация с низкими нефтяными ценами, сказал министр.

Силуанов выразил уверенность в том, что у кабмина и Банка России есть инструменты по контролю за ценами и курсом национальной валюты, пишет "Коммерсант".

Тем временем, международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год с 2% до 1%.

Как говорится в исследовании, замедление роста произойдет в первом полугодии, так как низкие цены на нефть, слабый рубль и ослабленный внешний спрос на российский экспорт сократят инвестиции.

Во втором полугодии 2020 года экономика будет постепенно расти, поскольку правительство увеличивает капитальные расходы.

Как ранее сообщил экономист Владислав Жуковский, уже сейчас курс рубля должен быть 113-115 руб за доллар, чтобы удержать штаны экономике и не дать рассыпаться бюджету. Правительство и Банк России сдерживают рубль от отвесного падения ради псевдо-плебисцита 22 апреля.

В Кремле понимают, что шоковая девальвация рубля до 100 руб за долл, скачок цен на 30-40%, всплеск нищеты и бедности, обесценивание доходов и сбережений россиян окончательно разрушат миф о "стабильности", спровоцируют всплеск социальной напряжённости и протестных настроений.

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Минфин: России хватит резервов минимум на шесть лет

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Теги: Минфин, кризис, зарплаты, пенсии



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