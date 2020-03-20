АвтоВАЗ отзывает более тысячи автомобилей Lada

АвтоВАЗ отзывает 1 тыс. 278 автомобилей Lada Xray для проверки трассировки жгута приборной панели.

Как сообщили Накануне.RU в Росстандарте, отзыву подлежат машины, проданные с сентября 2019 года по февраль текущего года, с определенными VIN-кодами.

В компании проинформируют водителей, чьи автомобили нуждаются в осмотре. У автомобиля проверят трассировку жгута и в случае необходимости закрепят его бесплатно.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ отзывает более 12 тыс. автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время (VIN-коды экземпляров указаны на сайте ведомства).

"Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза", - говорится в сообщении Росстандарта.