Цены на нефть выросли после обвала

Мировые цены на нефть растут после обвала, который произошел 18 марта.

Как передает корреспондент Накануне.RU, таковы данные торгов.

Так, марки Brent и WTI выросли в цене на 16 и 30% соответственно. Стоимость Brent поднялась почти до $29, WTI — до $26 за баррель.

Напомним, ранее стоимость нефти российской марки Urals на европейских биржах упала ниже $20 за баррель – до $18,6 за бочку. И даже по такой цене ее почти никто не покупает, потому что Саудовская Аравия пытается отбить у России традиционный европейский рынок, продавая свои марки нефти с дисконтом до $10 к Urals.

Даже при такой цене российские нефтяные компании остаются в выгоде: себестоимость добычи барреля нефти в России в среднем составляет от $3 до $8. А вот потери федерального бюджета могут быть весьма критичными.