Навальный призвал россиян фиксировать фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию

Оппозиционер Алексей Навальный призвал жителей России фиксировать фальсификации на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Политик считает, что поправки уже приняты, поскольку изменения в Конституцию вступают в силу после одобрения двумя третями региональных парламентов. Он призвал обнародовать и распространять факты фальсификаций и принуждения к голосованию, а бюджетников, если их заставят идти на участки, – голосовать против.

Как считает Навальный, единственным правильным отношением к путинским поправкам в Конституцию должны быть слова "не признаем".

Он отметил, что сам звал бы на референдум, если бы тот проводился, но его не проводят, вместо чего зовут на общероссийское голосование, которого нет в законодательстве.

Единственной тактикой, по его словам, может быть непризнание и самого голосования, и его результата, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, комментируя слова президента Владимира Путина о механизме надомного голосования по поправкам в Основной закон.

"…То есть в принципе эта возможность уже предусмотрена, а количество будет зависеть от заявок для голосования на дому", - сказала Гришина. По ее словам, "большое количество граждан сможет проголосовать на дому, все желающие". Сбор заявок для голосования предусмотрен "практически со следующей недели".