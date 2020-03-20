30 Сентября 2020
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Экономика В России
Fitch Ratings (2015) | Фото: novini.bg

Fitch понизило прогноз роста ВВП России до 1%

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год с 2% до 1%.

Как говорится в исследовании, замедление роста произойдет в первом полугодии, так как низкие цены на нефть, слабый рубль и ослабленный внешний спрос на российский экспорт сократят инвестиции.

Во втором полугодии 2020 года экономика будет постепенно расти, поскольку правительство увеличивает капитальные расходы, сообщает ТАСС.

Тем временем, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что правительству стоит пересмотреть прогноз, который был сделан при формировании бюджета на 2020 год. Напомним, на этой неделе Госдума приняла поправки в этот бюджет, и, представляя законопроект, министр финансов Антон Силуанов говорил, что прогноз даже улучшили по сравнению с базовой версией.

Кудрин считает, что прогноз "безнадежно устарел". "При нефти 35 долларов за баррель и курсе доллара на уровне 72 руб. бюджет РФ в 2020 г. недополучит около 3 трлн руб.", - заявил аудитор. Покрыть такую сумму не удастся за счет продажи Сбербанка, даже если ЦБ оставят совсем без прибыли.

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Fitch понизило прогноз роста ВВП России до 1%

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Теги: Fitch, ВВП, экономика



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