30 Сентября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Врач сообщил о сроках завершения пандемии коронавируса

Врач городской клинической больницы №71 Москвы Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.

По его мнению, это случится к середине апреля.

Он отметил, что вирус вызывает острое респираторное заболевание, которое является сезонным явлением. При этом повторная вспышка может произойти осенью, считает Мясников.

Главврач отметил, что пока медицине до конца не известны даже способы передачи вируса, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, за сутки количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 52 человека и составило 199. Самое большое количество – в Москве (12), но, в отличие от предыдущих суток, много выявленных случаев и в других регионах. Под медицинским наблюдением остается 22 178 человек.

Оперативный штаб считает, что летальных случаев за сутки не было, хотя ранее московский оперштаб сообщил о смерти 79-летней женщины, у которой был положительный анализ на коронавирус. Однако вскрытие показало, что непосредственной причиной был оторвавшийся тромб

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Врач сообщил о сроках завершения пандемии коронавируса

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Теги: коронавирус, пневмония, эпидемия



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