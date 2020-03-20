СМИ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении России, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке нефти, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Администрация США намерена призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню добычи. Для этого Вашингтон намерен воспользоваться дипломатическими каналами.

Также администрация Дональда Трампа изучает возможность введения санкций в отношении Москвы. На что они будут направлены - не уточняется, сообщает ТАСС.

Тем временем, стоимость нефти российской марки Urals на европейских биржах упала ниже $20 за баррель – до $18,6 за бочку. И даже по такой цене ее почти никто не покупает, потому что Саудовская Аравия пытается отбить у России традиционный европейский рынок, продавая свои марки нефти с дисконтом до $10 к Urals.

Даже при такой цене российские нефтяные компании остаются в выгоде: себестоимость добычи барреля нефти в России в среднем составляет от $3 до $8. А вот потери федерального бюджета могут быть весьма критичными.