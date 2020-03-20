30 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Отмена пени, обучение онлайн и отказ от командировок: как Югра противодействует коронавирусу?

С 18 марта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре введен режим повышенной готовности. Это необходимый комплекс мер, который позволит предотвратить распространение коронавируса. Документ опубликован на сайте органов государственной власти. В настоящее время на региональном уровне принимаются все меры безопасности для противодействия распространению инфекции, ситуацию контролирует лично губернатор Наталья Комарова.

Одной из мер является переход на дистанционную систему обучения. С 18 марта и по 12 апреля включительно учащиеся школ, ссузов и вузов учатся дистанционно. Такой формат для северного региона, где из-за сильных морозов периодически объявляют актировки, уже привычен для учеников. Тем не менее, в округе появится телефон горячей линии для консультирования педагогов и родителей по вопросам выполнения заданий в режиме онлайн. А для льготной категории учащихся двухразовое питание будет заменено денежной компенсацией.

Также отменяются групповые выезды в другие города, закрываются все лагеря с дневным пребыванием детей, кружки и секции в учреждениях, подведомственных окружным департаментам. Запрещены массовые мероприятия численностью участников от 50 человек.

Постановление Натальи Комаровой по противодействию коронавирусной инфекции в ХМАО(2020)|Фото: instagram.com/nv__komarova

Сотрудникам компаний тоже, по возможности, рекомендовано перейти на удаленную работу. Служебные командировки за пределы Российской Федерации теперь под запретом, кроме того, работодателям следует воздерживаться от направления работников в служебные командировки внутри страны. Также важно отметить, что работодателям рекомендовано измерять температуру у сотрудников, обеспечить возможность обработки рук антисептиками и возможность для самоизоляции.

За прибывшими из других стран и неблагополучных регионов югорчанами в течение двух недель, согласно постановлению губернатора, наблюдают врачи. Под медицинское наблюдение попадают также контактные граждане, пожилые люди с симптомами ОРВИ и пациенты с симптомами ОРВИ и хроническими заболеваниями.

коронавирус, группы риска(2020)|Фото: myopenugra.ru

Отметим, что пациенты, страдающие хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями, получающие постоянную лекарственную терапию, смогут получить рецепты без посещения больниц, а сами больницы региона обеспечены тест-системами для диагностики COVID-2019. Кроме того, на базе санатория "Юган" развернута работа обсерватора. Все медицинские учреждения Югры, согласно постановлению, должны быть готовы к перепрофилированию для оказания медицинской помощи. Более того, планируется даже подключить студентов-медиков и волонтеров для помощи врачам. И, конечно, огромное внимание необходимо уделять дезинфекции помещений и контролю за состоянием здоровья сотрудников.

Изменения коснулись и столь важной сферы как ЖКХ. Теперь за коммунальные услуги гражданам рекомендовано платить исключительно онлайн, а управляющим компаниям нельзя начислять пени за неполную или несвоевременную оплату за период с 1 марта до дня отмены режима повышенной готовности.

Постановление Натальи Комаровой по противодействию коронавирусной инфекции в ХМАО(2020)|Фото: instagram.com/nv__komarova

Департамент экономического развития должен каждый день мониторить цены на бензин и некоторые продукты, департамент промышленности, в случае необходимости, осуществлять оперативные поставки средств индивидуальной и коллективной защиты. Кроме того, предпринимателям будет оказана господдержка в случае понесенных потерь в связи с коронавирусной инфекцией.

Губернатор Югры Наталья Комарова заявляет, что режим повышенной готовности – это гибкое решение, и меры могут меняться при изменении ситуации.

"Это вынужденное решение. Оно гибкое, будет меняться в зависимости от ситуации. В нем предусмотрены меры, которые во многом ограничивают людей, бизнес, жизнедеятельность. Мир столкнулся с новой пандемией, она распространяется быстро. Необходимо неукоснительно выполнять все требования. Мытье рук, соблюдение дистанции между людьми, отказ от массовых мероприятий – это жизненная необходимость. Прошу вас, уважаемые югорчане, проявить солидарность", – сказала Наталья Комарова на прошедшем 19 марта заседании оперативного штаба в Сургуте.

Наталья Комарова, штаб по предупреждению распространения коронавируса(2020)|Фото: admhmao.ru

Власти региона также призывают югорчан не поддаваться панике и не верить фейкам – информацию о текущей обстановке профильные ведомства будут сообщать ежедневно. Заместитель губернатора Югры Александр Тиртока, комментируя случаи, когда граждане, поддавшись паническим настроениям, начинают опустошать магазинные полки, отметил, что "любая паника не бывает справедливой".

"По поручению губернатора проводится контроль всех точек продажи продуктов питания, по всем муниципальным образованиям. Информация, которая поступает с муниципальных образований, обобщается, те магазины, которые торгуют и реализуют продукты питания, собственники этих торговых точек, докладывают, что запасов продовольствия более чем достаточно на территории округа, и создавать дополнительный ажиотаж по поводу нехватки и закупки продуктов ни в коем случае нельзя. Необходимо включать здравый смысл по поводу любой информации, которая поступает. Призываю всех югорчан к правильной оценки ситуации. Предпосылок, чтобы паниковать и закупать какие-то дополнительные продукты, нет", - подчеркнул он во время пресс-конференции.

Александр Тиртока, Владислав Нигматулин,Инна Кудрявцева(2020)|Фото: ugra-tv.ru

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева подчеркивает, что с пандемиями мир сталкивается с определенной периодичностью. Так, в 2009 г. была пандемия свиного гриппа.

"Человечество умеет сопротивляться таким природным явлениям как пандемия", - отметила она, добавив, что с гражданами, которые находятся в самоизоляции, будут работать волонтеры. Они смогут доставлять им продукты на дом. Также она прокомментировала ситуацию с возможным дефицитом масок и ценами на лекарства.

Было отмечено, что дефицит масок также связан с паническими настроениями.

"В случае отсутствия одноразовых масок, можно носить четырехслойные марлевые маски. Это работает. Это барьер. Вирусы сами по себе не летают. Это частички пыли, поднятые с земли и воздуха. Это аэрозоли, которые попадают в воздух при чихании, разговоре, кашле. Вот эти фракции маска улавливает. Снизить заражающую дозу вируса четырехслойная марлевая маска способна", - подчеркнула Инна Кузнецова.

По состоянию на 19 марта количество заболевших коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 52 человека и составило 199. Первый заболевший появился и в Югре. Коронавирус был привезен в Югру из Италии. Жительница Ноябрьска, которая в настоящий момент проживает в Сургуте, вернулась из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой неделю назад. При этом пациентка приняла все необходимые меры безопасности, чтобы не заразить окружающих.

"Женщина проявила высокую гражданскую ответственность, добросовестно исполнила обязанность по самоизоляции, в город Сургут она летела в маске. В самоизоляции была одна", – прокомментировала Майя Соловьева.

Тем не менее, люди, с которыми женщина контактировала, установлены и находятся под наблюдением.

Ситуацию прокомментировала и глава региона Наталья Комарова в своем instagram. Она пояснила, что результаты анализов у пациентки были подтверждены во вторую половину дня. С женщиной губернатор связывалась. Вся необходимая помощь ей оказывается.

"Состояние у гражданки, с ее слов и по мнению медиков, удовлетворительное. Я разговаривала с ней по телефону. Обследована она в соответствии со стандартами и методическими рекомендациями. Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления и будем скрупулезно выполнять все рекомендации", – подчеркнула Наталья Комарова.

Александр Тиртока отметил, что на сегодняшний день принят весь необходимый комплекс мер для борьбы с распространением коронавируса в Югре, координация всех служб проводится в круглосуточном режиме.

Постановление Натальи Комаровой по противодействию коронавирусной инфекции в ХМАО(2020)|Фото: instagram.com/nv__komarova

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Отмена пени, обучение онлайн и отказ от командировок: как Югра противодействует коронавирусу?

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Теги: коронавирус, заболевание, вирус, пневмония, коронавирус в Югре, covid-19, 2019-nCoV, Наталья Комарова



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