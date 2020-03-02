Водителю из Нового Уренгоя грозит до семи лет колонии - сбил во дворе ребёнка, протащил его несколько метров и скрылся

Водителю из Нового Уренгоя грозит срок за то, что он в одном из дворов сбил ребёнка и протащил его несколько метров, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, 27 февраля автомобиль сбил пятилетнего ребёнка, который играл во дворе. Машина протащила мальчика несколько метров. С травмами он доставлен в больницу, медики оценили вред здоровью как тяжёлый. Водитель покинул место аварии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения". Подозреваемому грозит до семи лет колонии.