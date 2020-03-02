13 Сентября 2020
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Политика В России
Франц Клинцевич, УрФУ, лекция (2015) | Фото: Накануне.RU

Клинцевич объяснил, как поправка ФЗНЦ в Конституцию лишит русофобов возможности развалить Россию по сценарию СССР

Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что идея внести в Конституцию РФ поправку о запрете деятельности антироссийских партий и общественных организаций, продвигающих русофобию, является правильной.

Соответствующую инициативу ранее выдвинул Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в последний день внесения предложений по поправкам в основной закон. В заявлении отметили, что подобную меру одобряют в ЕСПЧ и уже давно применяют в некоторых странах Европы. Согласно выдвинутому предложению, партии, занимающиеся недемократической и экстремисткой деятельностью, а также подрывающие конституционный строй, национальную безопасность и интересы государства, подлежат роспуску.

«Мы должны открыто сказать, что с учетом правильных вещей, связанных со свободой слова и демократией, коллективным Западом нам навязаны некоторые вещи, которые они сами игнорируют и используют против нас. Нам нужно уметь защищаться», – отметил Клинцевич.

По мнению сенатора, даже если подобная поправка не будет внесена в Конституцию, ее могут реализовать через множество законопроектов. Он уверен, что защита национальных интересов РФ на законодательном уровне просто необходима.

«У людей, которые занимаются антироссийскими вещами, пропагандой, попыткой дискредитировать страну и расшатать ее изнутри, должны быть ограничения, я с этим полностью согласен и поддерживаю. Эти деятели сегодня, как сказал начальник генерального штаба, делают основной упор на развал нашей страны. У них это получилось в 1991 году с Советским Союзом, но с Россией у них этого не получится», – отмечает Клинцевич.

В заключение сенатор добавил, что в России постоянно появляются новые партии, и многие из них занимаются целенаправленной раскачкой ситуации в стране. Именно поэтому предложение ФЗНЦ является актуальным и правильным.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей также выступал с инициативой внести в Конституцию РФ поправки, касающиеся защиты прав российских граждан, находящихся за границей.

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Клинцевич объяснил, как поправка ФЗНЦ в Конституцию лишит русофобов возможности развалить Россию по сценарию СССР

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Теги: клинцевич, Фонд защиты национальных ценностей,



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