В Москве госпитализированы 24 человека, контактировавшие с россиянином, у которого нашли коронавирус

В Москве госпитализированы 24 человека, контактировавшие с пострадавшим, у которого нашли коронавирус. Об этом в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, мужчина находится в столичной инфекционной больнице №1 – это некий Давид Б. Как сообщалось, специалисты управления Роспотребнадзора подтвердили, что гражданин РФ с подозрением на коронавирус госпитализирован в Москве. Также стало известно, что пациент продолжает проходить комплекс диагностических мероприятий, точный диагноз станет известен только после получения результатов исследований.

"Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции Covid-2019. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии. Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме. Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Госпитализировано 13 пассажиров самолёта, которым летел пострадавший. Помещены в карантин 83 человека", - уточнил мэр.