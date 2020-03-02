12 Сентября 2020
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ПМЭФ-2019, Наталья Комарова, Павел Колобков, Вагит Алекперов (2019) | Фото: Накануне.RU

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков стал замгендиректора "Газпром нефть"

Бывший министр спорта России Павел Колобков стал заместителем генерального директора "Газпром нефть", сообщили Накануне.RU в компании.

Совет директоров организации избрал бывшего министра членом правления компании и назначил заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти. В сферу ответственности Колобкова вошли вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ.

Напомним, в новом кабмине в кресле министра спорта Колобкова сменил курировавший Универсиаду Олег Матыцин.

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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков стал замгендиректора "Газпром нефть"

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Теги: Павел Колобков, Газпром нефть, заместитель генерального директора



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