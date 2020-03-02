Бывший министр спорта РФ Павел Колобков стал замгендиректора "Газпром нефть"

Напомним, в новом кабмине в кресле министра спорта Колобкова сменил курировавший Универсиаду Олег Матыцин .

Совет директоров организации избрал бывшего министра членом правления компании и назначил заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти. В сферу ответственности Колобкова вошли вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ.

Бывший министр спорта России Павел Колобков стал заместителем генерального директора "Газпром нефть", сообщили Накануне.RU в компании.





