В Нижневартовске на суд зрителей представят бренд города

Разработка началась еще в сентябре 2019 г. Создатели бренда подошли к работе с научной точки зрения, используя мировой опыт: провели форсайт-сессии с дизайнерами и художниками, совещания с предпринимателями, школьниками и студентами факультетов дизайна и туризма НвГУ, опросы вартовчан, а также внешний аудит социально-экономических показателей и запросов в интернете. Большую работу проделали во время изучения архивных документов, связанных с историей Нижневартовска, а также организовали интервью со старожилами и почетными жителями города.

Вартовчанам презентуют бренд города. Во время мероприятия, организованного в рамках празднования Дня города, разработчикпредставит проект брендбука, куда вошли логотипы и фирменная символика, сообщилив мэрии столицы Самотлора.

В результате разработчики сформулировали четыре концепции бренда города. Каждая прошла общественные обсуждения и получила оценку независимых экспертов. Изучив около 2 тыс. высказанных мнений, был выбран окончательный вариант, который и лёг в основу созданных логотипов и слоганов. Именно их и презентуют во Дворце искусств. Мероприятие начнётся в 15.00 4 марта.

Дворец искусств

Напомним, ранее Дубейковский рассказал Накануне.RU, что герб города останется таким, какой есть.

"Мы занимаемся брендированием, результатом станет разработка слогана, брендбука, новая стилистика. Это всё не вместо герба, тут другие цели. Наша работа – поиск идей для Нижневартовска, ответ на вопрос: "Чем является столица Самотлора для Югры, УрФО, России, мира?"", - сказал разработчик.