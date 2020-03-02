12 Сентября 2020
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Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске на суд зрителей представят бренд города

Вартовчанам презентуют бренд города. Во время мероприятия, организованного в рамках празднования Дня города, разработчик Василий Дубейковский представит проект брендбука, куда вошли логотипы и фирменная символика, сообщили Накануне.RU в мэрии столицы Самотлора.

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Разработка началась еще в сентябре 2019 г. Создатели бренда подошли к работе с научной точки зрения, используя мировой опыт: провели форсайт-сессии с дизайнерами и художниками, совещания с предпринимателями, школьниками и студентами факультетов дизайна и туризма НвГУ, опросы вартовчан, а также внешний аудит социально-экономических показателей и запросов в интернете. Большую работу проделали во время изучения архивных документов, связанных с историей Нижневартовска, а также организовали интервью со старожилами и почетными жителями города.

В результате разработчики сформулировали четыре концепции бренда города. Каждая прошла общественные обсуждения и получила оценку независимых экспертов. Изучив около 2 тыс. высказанных мнений, был выбран окончательный вариант, который и лёг в основу созданных логотипов и слоганов. Именно их и презентуют во Дворце искусств. Мероприятие начнётся в 15.00 4 марта.

Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Дворец искусств

Напомним, ранее Дубейковский рассказал Накануне.RU, что герб города останется таким, какой есть.

"Мы занимаемся брендированием, результатом станет разработка слогана, брендбука, новая стилистика. Это всё не вместо герба, тут другие цели. Наша работа – поиск идей для Нижневартовска, ответ на вопрос: "Чем является столица Самотлора для Югры, УрФО, России, мира?"", - сказал разработчик.

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В Нижневартовске на суд зрителей представят бренд города

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Теги: бренд, Нижневартовск, Василий Дубейковский



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Развитие сюжета:

Ранее 05.03.2020 14:10 Мск "Нижневартовск выше ожиданий". В столице Самотлора представили бренд города

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Ранее 18.11.2019 12:20 Мск "Развить самость". Как Нижневартовск обретает брендовое лицо

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