Президент внёс в Госдуму список поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму список поправок в Конституцию объёмом 24 страницы, сообщает ТАСС.

"Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах. Они направлены в комитет по госстроительству и законодательству", - сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Говоря о продлении срока внесения поправок, Володин напомнил, что он истекает сегодня.

"Давайте исходить, во-первых, из того, что сегодня последний, завершающий день приема поправок. В рамках отведенного времени сегодня многие поправки направляют в комитет", - сказал спикер, уточнив, что поправки будут приниматься до 18:00 по московскому времени.

Напомним, режиссёр Никита Михалков, который сегодня находится с визитом в Екатеринбурге, рассказал Накануне.RU, что одобряет внесение в Конституцию упоминания о Боге.