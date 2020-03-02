12 Сентября 2020
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Политика Москва
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Президент внёс в Госдуму список поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму список поправок в Конституцию объёмом 24 страницы, сообщает ТАСС.

"Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах. Они направлены в комитет по госстроительству и законодательству", - сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Говоря о продлении срока внесения поправок, Володин напомнил, что он истекает сегодня.

"Давайте исходить, во-первых, из того, что сегодня последний, завершающий день приема поправок. В рамках отведенного времени сегодня многие поправки направляют в комитет", - сказал спикер, уточнив, что поправки будут приниматься до 18:00 по московскому времени.

Напомним, режиссёр Никита Михалков, который сегодня находится с визитом в Екатеринбурге, рассказал Накануне.RU, что одобряет внесение в Конституцию упоминания о Боге.

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Президент внёс в Госдуму список поправок в Конституцию

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Теги: Владимир Путин, поправки, Конституция



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Развитие сюжета:

Ранее 04.03.2020 01:29 Мск В Госдуме поддержали поправку к Конституции с упоминанием Бога

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