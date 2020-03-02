Отток населения с Дальнего Востока стал минимальным за все годы

Отток населения из Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2019 году существенно уменьшился. Население региона в прошлом году сократилось за счет миграционного оттока на 11,7 тыс., что почти в три раза меньше прошлогоднего показателя и является минимальным за все годы. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В субъектах ДФО миграционная ситуация сложилась по-разному. На Камчатке и Сахалине произошло ухудшение. На Камчатке отток вырос в два раза до 1,6 тыс. при населении всего 312 тыс. то есть до 0,5% населения региона. В Сахалинской области - с 306 до 1070 чел. Правда, это существенно меньше, чем на Камчатке, по отношению к населению в целом (0,2%).

Малозаметное улучшение произошло в Забайкальском крае (отток 5,5 тыс.), Хабаровском крае (3,1 тыс.) и Еврейской АО (1 тыс.). В этих субъектах он сократился на 1-2 тыс.

Существенно улучшилась ситуация в Якутии: в 2018 году там был отток 2,9 тыс., который в прошлом году сократился всего до 317 чел. Аналогичная ситуация в Магаданской области (749 против 2,7 тыс.). На Чукотке небольшой миграционный прирост еще и увеличился - 546 против 239 годом ранее.

Наиболее заметное улучшение произошло в Бурятии, Приморском крае и Амурской области, где после позапрошлогоднего оттока 3,4-4,6 тыс. в 2019 году зафиксирован миграционный прирост 0-1 тыс.

При этом отъезд населения происходит в другие регионы России, потому что со странами СНГ миграционный прирост составил 11,4 тыс., а с дальним зарубежьем - 2,9 тыс. То есть произошел отток 26 тыс. чел. в другие регионы России, который на 14,3 тыс. компенсировался за счет притока из других стран, в основном СНГ.

Кроме того, в целом ДФО убывает и за счет "естественной" убыли. В 2019 году она составила почти 9 тыс., хотя годом ранее была 0,4 тыс., а еще раньше в течение шести лет наблюдался естественный прирост.

Общее сокращение населения ДФО за год уменьшилось в 1,6 раза (21 тыс. против 34 тыс.), но по-прежнему составляет большую величину для 8-миллионного населения. А увеличение "естественной" убыли не позволяет переломить тенденцию убыли населения ДФО.

Согласно концепции демографической политики на Дальнем Востоке, утвержденной в 2017 году, его население должно было вырасти к 2025 году за счет естественного и миграционного прироста с 6,2 до 6,5 млн. Правда, пока что ДФО прирос только за счет присоединения Бурятии и Забайкальского края. Его население по-прежнему непрерывно убывает с 1990 года.