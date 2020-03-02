Никита Михалков поддержал упоминание Бога в Конституции

Режиссер Никита Михалков одобрил идею патриарха Кирилла вписать Бога в Конституцию.

"Я думаю, что вообще понятие Бога, есть в гимне упоминание Бога, причем необязательно Христа, это огромная духовная мощь и сила для огромного количества людей в нашей стране. Бог - это единое понятие. И учитывая, что в словах гимна есть упоминание Бога, то и внесение этого понятия в Конституцию было бы справедливо", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.