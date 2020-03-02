12 Сентября 2020
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Никита Михалков, послание президента (2018) | Фото: nakanune.ru

Никита Михалков поддержал упоминание Бога в Конституции

Режиссер Никита Михалков одобрил идею патриарха Кирилла вписать Бога в Конституцию.

"Я думаю, что вообще понятие Бога, есть в гимне упоминание Бога, причем необязательно Христа, это огромная духовная мощь и сила для огромного количества людей в нашей стране. Бог - это единое понятие. И учитывая, что в словах гимна есть упоминание Бога, то и внесение этого понятия в Конституцию было бы справедливо", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

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Никита Михалков поддержал упоминание Бога в Конституции

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Теги: Никита Михалков, Конституция, упоминание Бога в Конституции



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