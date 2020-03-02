Супруги из Зауралья организовали подпольный цех по производству алкоголя, а на вырученные деньги купили недвижимость в Тюмени

Десяти участникам банды, которые в подпольном цеху делали суррогатный алкоголь, предъявлено обвинение.

Муж и жена организовали незаконное производство в Шатровском районе Зауралья и в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Фигуранты уголовного дела привозили спиртосодержащую продукцию в цеха, где разбавляли ее водопроводной водой и добавляли различные ароматизаторы. Затем суррогат разливали в бутылки, оклеивали их поддельными федеральными специальными марками и под видом известных товарных знаков реализовывали как оптом, так и в розницу в соседних регионах.

Всего в этих цехах полицейские нашли более 60 тыс. литров поддельного алкоголя на 23 млн руб.

На деньги, вырученные от продажи поддельной продукции, муж и жена купили дорогую недвижимость в Тюмени. Сейчас супруги находятся под домашним арестом.