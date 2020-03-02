12 Сентября 2020
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метаморфозы (2020) | Фото: Накануне.RU

Владелец "Сималенда" станет спонсором Центра театра и кино Никиты Михалкова

Сегодня, 2 марта, в Екатеринбурге на сцене Международного выставочного центра "Экспо" проходит специальный показ лучших фрагментов из серии спектаклей "Метаморфозы" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Он заявил, что владелец "Сималенда" Андрей Симановский станет спонсором Центра, передает корреспондент Накануне.RU.

Симановский, по мнению Мизалкова, продолжает традицию уральского меценатства. "Не Москва Уралу, а Урал - Москве", - сказал Михалков.

На спектакле среди почетных гостей были министр культуры РФ Ольга Любимова и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (губернатор Евгений Куйвашев, участие которого анонсировалось, присутствовать не смог). Это первый выезд министра культуры в регионы после формирования нового состава кабмина в январе.

Напомним, что специальный показ лучших фрагментов из спектаклей "Метаморфозы" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова продолжает серию специальных показов спектакля "Метаморфозы. Мадрид", премьера которого состоялась в Москве 16 февраля 2020 г.

Андрей Симановский, Никита Михалков, Ольга Любимова(2020)|Фото: Накануне.RU

спектакль "Метаморфозы"(2020)|Фото: Накануне.RU

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Владелец "Сималенда" станет спонсором Центра театра и кино Никиты Михалкова

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Теги: спектакль Метаморфозы, Никита Михалков, Ольга Любимова



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