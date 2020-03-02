Кубковая битва в Ярославле: какой футбол ждать и как игроки "Урала" настроены на ¼ финала

Екатеринбургский ФК "Урал" в третий раз борется за выход в финал Кубка России - второго по значимости в нашей стране трофея.

Перед игрой против ярославцев, которая состоится уже 4 марта, тренерский штаб Дмитрия Парфенова столкнулся с кадровой проблемой: команде из-за перебора "желтых" карточек не поможет самый звездный игрок - нападающий Павел Погребняк. Кстати, ранее 88-й номер "шмелей" выступал за ярославцев и забил за них четыре мяча. Правда, было это еще в 2005 году, когда командой руководил Олег Долматов, выигрывавший с ЦСКА бронзу. Также на поле не выйдет Петрус Бумаль. Камерунского полузащитника аналогично коснулась дисквалификация.

Впрочем, футболисты с берегов Исети сейчас находятся в хорошем расположении духа. На днях "шмели" отобрали очки в Москве не у кого-нибудь, а у "армейцев". И несмотря на отсутствие двух футболистов и то, что основной защитник Михаил Меркулов переведен в дубль, у "Урала" все в порядке с исполнителями и составом. Можно ожидать, что в стартовом составе на поле у екатеринбуржцев выйдут вратарь Ярослав Годзюр, защитники Николай Золотов, Денис Поляков, Мацей Вилюш (новички неплохо проявили себя в игре против армейцев) и Денис Кулаков. В полузащите же, стоит полагать, ставка будет сделана на двух опорников - Рафала Августиняка и Артема Фидлера. Андрея Панюкова в атаке поддержат Эрик Бикфалви и Николай Димитров. Однозначно на поле выйдет Михаил Кухарчик.

Новички "Урала" Дмитрий Ефремов и Игорь Калинин вряд ли появятся на поле, ибо они не сыграны с остальной обоймой игроков, а одноматчевое противостояние Кубка России не то место, где нужно наигрывать состав.

Про ярославский "Шинник" стоит упомянуть удивительную деталь. На выезде команда играет гораздо успешнее, чем в домашних стенах. Большую часть своих мячей она забивает низом, исповедуя комбинационный футбол.

Если говорить о тактических построениях, то "Шинник" Александра Побегалова (бывшего тренера "Урала", к слову говоря) играет по схеме 4-2-2-2, которая, по сути, дает простор крайним атакующим полузащитникам. Эти два вингера могут поставить любого соперника в неудобное положение.

При схеме ярославцев на перехвате у них будет кому сыграть - четыре полузащитника поставлены не просто так. В идеале, если один из форвардов достаточно высок, чтобы сыграть головой (как раз у "шинных" есть Сергей Самодин и Эльдар Низамутдинов), то у ярославцев будет дополнительная возможность выхода из-под прессинга выносом мяча на чужую половину поля.

Обо всем этом мы спросили у вице-капитана ФК "Урал" Дениса Кулакова, который, по сути, сейчас чаще Артема Фидлера выводит команду на поле.

- Насколько пристально разбирали схему ярославцев и как думаете, ставка на что может эту схему обойти?

- Сегодня мы начали подготовку против "Шинника". Провели теоретическое занятие. Мы понимаем, что эта команда достаточно сильна и настраиваемся на этот матч со всей серьезностью и ответственностью. Понятно, что у них есть сильные стороны, но мы должны в первую очередь смотреть на свою игру. Если мы покажем тот футбол, в который умеем играть, то все будет хорошо. Главное сохранять максимальную концентрацию на протяжении всего матча и не уступить в борьбе.

- У "Шинника" есть высокорослый форвард Сергей Самодин. И они будут активны на перехвате. Как лучше тактически противостоять ярославцам?

- Думаю, нам нужно сыграть агрессивно в атаке и постараться использовать свои моменты. Конечно, нельзя забывать об обороне. Я бы не стал выделять у "Шинника" только Самодина. Во всех линиях этой команды собраны неплохие игроки. Я уверен, что "Шинник" также сильно настраивается на матч с нами, как и мы. К тому же, за ярославцев будут полные трибуны. Поэтому мы точно не ждём лёгкой прогулки.

- Состав "Шинника" очень молодой. Это преимущественно игроки 90-х годов рождения, в то время как состав "Урала" поопытнее. Это сыграет роль?

- Я бы не делал на этом акцент. Не думаю, что возраст игроков будет играть решающее значение.

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По мнению полузащитника "Урала" Андрея Егорычева, важную роль в этом поединке сыграет настрой, а игра "Шинника" против команды Премьер-Лиги будет их мотивировать.

"Игра против команды Премьер-Лиги будет мотивировать "Шинник". Самое главное - нельзя допустить проблем с настроем. Нужно отталкиваться от себя. Нужно выложиться максимально. Мы очень хотим пройти дальше. Любой игрок в нашей команде ценен. Все очень важны. Дисквалификации Бумаля и Погребняка не должны нам помешать. Есть другие сильные люди. Надо выходить и биться", - сказал Егорычев.

В центре поля наверняка должно быть очень много борьбы. Для обеих команд Кубок России важен. Так что характер игры будет очень осторожный. Ярославцы постараются "зацементировать" все в обороне и выжечь центр поля за счет двух высокорослых опорников. Задачей "шмелей" будет вскрыть эту оборону, а главное не пропустить контр-атаки. Так что много голов ждать в этой игре не стоит и, вполне возможно, что все закончится серией пенальти в пользу "Урала".

Выходя на футбольное поле, екатеринбуржцам нужно будет забыть о том, что в 2017 году "Шинник" выбил их из Кубка России со счетом 3:0. Та игра проходила на нейтральном поле стадиона "Урожай". Правда, тогда Александр Тарханов выставил против команды лиги ниже рангом полу-дублирующий состав, и в итоге недооценка привела к вылету. Можно быть уверенным, что Дмитрий Парфенов возьмет на игру боеспособный состав футболистов.

Есть и еще один момент, который может сыграть роль в завтрашнем противостоянии. Недавно стало известно о том, что финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге. Фанаты оранжево-черных ждут от футболистов с берегов Исети выхода в финал турнира во что бы то ни стало. И иного расклада просто-напросто не простят.