Андрей Комаров переизбран председателем совета директоров ЧТПЗ

Андрей Комаров переизбран на пост председателя совета директоров ПАО "ЧТПЗ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Соответствующее решение было принято на первом заседании Совета директоров.

В новый состав совета директоров ПАО "ЧТПЗ" вошли председатель Совета директоров АО "Первоуральский новотрубный завод" Александр Федоров, генеральный директор ПАО "ЧТПЗ" Борис Коваленков, директор по контролю экономики и стратегии Дина Микрюкова, а также три независимых директора — профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Вадим Махов, член Совета директоров ПАО "МТС" Регина фон Флемминг, член Совета директоров, Председатель комитета по аудиту Kaspi.kz и управляющий директор CAIGAN Capital Дуглас Гарднер.