"Действуйте! Защищайте детей от меня". Депутат заксобрания с автоматом в руках рассказал школьникам о патриотизме

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Андрей Гориславцев провел обучающую лекцию в школе №142 (в Горном Щите), где представлял макеты огнестрельного оружия и увлеченно рассказывал школьникам о кровавых сражениях между Российской и Османской империями. Изначально мероприятие было заявлено как урок мужества с движением "Русь", нацеленное на выяснение того, с чем у молодежи ассоциируется "Турция". На своей странице в facebook Андрей Гориславцев пожаловался на то, что для современных детей Турция - это оллинклюзив в Анталии, а не с кровавые войны с Россией.

Увы, обитатели фейсбука не поддержали методы депутата по военно-патриотическому воспитанию. Напротив, многие высказали свое негодование, задавшись вопросом, а имеет ли право человек, не участвующий в военных действиях и не имеющий соответствующего (исторического) образования, преподавать историю военных лет?

Общественный помощник уполномоченного по правам человека Свердловской области Ольга Вековшинина обратила внимание депутата на то, что речь идет о детях и упоминание войны, предателей, трусов и власти просто ненормально.

"Каждый должен заниматься своим делом. Детям для их образования нужны история, литература, русский язык. А не автоматы и пулеметы", - пишет под постом Ольга Вековшинина.

Также помощница омбудсмена заявила, что Андрея Гориславцева нельзя и близко подпускать к детям с его военными настроями, и пообещала обратиться в министерство образования. На такое заявление депутат отреагировал достаточно остро, назвав ее и всех, кто против его "патриотических лекций", предателями Родины, врагами и иудами.

"Кто вы такая?" - это был риторический вопрос, - обращается депутат к Ольге Вековшининой. - Вы вредитель. Методы ваши иезуитские. Запросы, жалобы, пасквили. Права покачать, настучать, засудить. Даже интересно, кто за вас будет. 5 колонна. Легион из притчи. Действуйте! Защищайте детей от меня".

Резко реагировал Андрей Гориславцев и на другие комментарии, в особенности тех людей, кто заявлял, что детям нужно рассказывать о военных годах, а не "пропагандировать войну" и демонстрировать оружие, как неотъемлемый атрибут настоящего защитника Отечества. Депутат заявил, что мальчишек инстинктивно должно тянуть к войне и оружию, на что подписчики попросили разграничивать реальные военные действия и обыкновенные детские игры в "войнушку".

"Тут чисто оружие. Стволы и волыны. Это развитие милитаризма и никакого отношения к любви к своему народу не имеет и не несет. Вы человеку привейте любовь к своему народу, к предкам, к друзьям и близким", - обратился к депутату один из подписчиков.

"Ветераны к нам приходили, да. Но пулемётов и автоматов в школу не приносили. Рассказывали про войну, про то, что это ужас, грязь, увечья, смерть. Про то, что война - это большое несчастье для любой страны, и не дай бог, чтобы мы, дети, на неё попали. А у вас война - это нормально, естественно, это победы, ордена, почёт, уважение, патриотизм. А про оторванные ноги и гробы с молодыми солдатами вы как-то умалчиваете, видимо, из скромности", - возмутился под постом другой комментатор.

В своих комментариях неравнодушные к такому неожиданному повороту событий обратились к депутату с просьбой обратить внимание не на пропаганду войны, скрывающуюся за патриотическим воспитанием, а на насущные проблемы, и заниматься тем, чем ему и положено, на что депутат заксобрания ответил вкрадчиво: "Ну понабежало троллей! И один тупее другого: недопустимая война, лес китайцам, слив за бугор..."