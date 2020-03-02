В ресторане Ноябрьска расстреляли четырёх посетителей

В одном из ресторанов Ноябрьска произошла перестрелка, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении МВД.

Нападение произошло 1 марта. Пострадали четыре посетителя. Они доставлены в больницу, им оказана необходимая помощь. Личность стрелка установлена. Он задержан, пока мера пресечения не избрана. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов".

По некоторым данным, стрельбу вели из травматического пистолета.