Чешский этап Кубка мира по биатлону пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место принято провести без зрителей.

"Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придётся с этим смириться", – цитирует ТАСС слова министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека.

По его словам, альтернативы данному решению не было, учитывая большое количество людей, посещающих соревнования такого масштаба. Отметим, что по некоторой информации, в Чехии были зафиксированы три случая заражения коронавирусом нового типа.

Соревнования по биатлону в Нове Место пройдут с 5 по 8 марта.

Как сообщало Накануне.RU, это не первый подобный случай в спорте. К примеру, в Италии из-за распространения вируса были перенесены несколько матчей 25-го тура Серии А. А СМИ сообщают о том, что летние Олимпийские игры в Токио этого года могут пройти также без зрителей на трибунах.