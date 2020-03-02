12 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Профильный комитет ГД одобрил законопроект о передачи части средств от продажи Сбербанка в федеральный бюджет

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, предусматривающий передачу в федеральный бюджет части средств, которые ЦБР получит от продажи 50% плюс одной голосующей акции Сбербанка. В первом чтении нижняя палата парламента рассмотрит его в среду, 4 марта.

Законопроект разработан в увязке с другим законопроектом - о приобретении Российской Федерацией у Центрального банка РФ акций ПАО "Сбербанк России", передает ТАСС.

Документ устанавливает порядок перечисления государству доходов, полученных Банком России от продажи обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России", посредством зачисления денежных средств в федеральный бюджет, а также путем передачи в казну РФ прав требований Банка России к ПАО "Сбербанк России" и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" по договорам субординированного кредита (депозита).

Согласно предложенному графику, перечисление Банком России доходов от продажи обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России" должно происходить в следующей последовательности: в 2020 году - в объеме до 500 млрд рублей, в 2021 году - до 650 млрд рублей, в 2022 году - до 400 млрд рублей, в 2023 году - оставшаяся часть дохода. При этом Банк России сможет удержать из дохода от продажи акций сумму в 700 млрд рублей, которая вместе с ранее перечисленными в федеральный бюджет денежными средствами и переданными в казну РФ правами требования по договорам субординированного кредита (депозита) не будет учитываться при определении размера дохода, подлежащего перечислению государству за соответствующий финансовый год.

Законопроектом предусматривается также, что доход от продажи обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России" не будет подлежать учету при определении прибыли Банка России за соответствующий год для целей ее перечисления в федеральный бюджет в соответствии с законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

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Профильный комитет ГД одобрил законопроект о передачи части средств от продажи Сбербанка в федеральный бюджет

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Теги: продажа сбербанка, доход, бюджет, центральный банк россии



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