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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2003) | Фото: Накануне.ru

Власти Югры выделили Нягани дополнительные миллионы на расселение приспособленных для проживания строений

На заседании окружного правительства первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин подписал постановление о выделении Нягани денег из резервного фонда на расселение приспособленных для проживания строений, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

6,7 млн руб. направят на выплаты субсидий участникам муниципальной программы по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений. По словам директора окружного департамента строительства Алексея Ракитского, деньги будут направлены на предоставление выплат 10 несовершеннолетним, дополнительно признанным участниками муниципальной программы. В целом по региону зафиксировано 1,3 тыс. таких строений в семи муниципалитетах. Объем бюджетных ассигнований на ликвидацию такого фонда и переселение граждан превысил 1 млрд руб.

"По состоянию на 1 марта, в Нягани насчитывается 66 приспособленных для проживания строений", – сказал Ракитский.

Глава муниципалитета Иван Ямашев заверил членов правительства, что эти строения будут ликвидированы в установленные сроки – до 1 сентября.

Напомним, ранее проблема расселения балков в Нягани вышла на федеральный уровень после "прямой линии" Владимира Путина. В июне 2017 г. горожане спросили президента про возможность ускорения программы расселения.

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Власти Югры выделили Нягани дополнительные миллионы на расселение приспособленных для проживания строений

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Теги: Нягань, деньги, приспособленное жильё



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