Несовершеннолетнему наркокурьеру из Кургана грозит до 20 лет тюрьмы

В Кургане 29 февраля задержан местный подросток 2003 года рождения, при нем силовики обнаружили 15 пакетиков с наркотиками.

"Вещество несовершеннолетний незаконно хранил с целью дальнейшего сбыта, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а наркотическое вещество было изъято из незаконного оборота", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В этот же день силовики нашли закладки, которые злоумышленник успел разложить для дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело, несовершеннолетнему грозит до 20 лет тюрьмы.