12 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: nakanune.ru

ЦБ попросил отсрочить выплату в бюджет средств, которые будут получены от продажи Сбербанка

ЦБР попросил перенести срок перечисления в бюджет средств, которые регулятор получит об продажи акций Сбербанка (50% плюс одна голосующая акция). Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объяснила это волатильностью на рынках. Банк хочет перечислить средства до 1 декабря 2020 года, тогда как нынешний законопроект о сделке предусматривает первый транш в срок до 1 июня 2020 года. Средства от продажи акций планируется потратить в том числе на реализацию социальных мер поддержки, озвученных президентом России в послании Федеральному собранию.
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Юдаева отметила, что перенос сроков даст "больше возможностей защитить интересы бюджета", передает РБК.

ЦБ в 2020–2023 годах перечислит в федеральный бюджет около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также передаст в казну долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб. ЦБ оставит себе 700 млрд руб. от продажи Сбербанка — примерно 28% от ожидаемой суммы сделки (2,55 трлн руб.).

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ЦБ попросил отсрочить выплату в бюджет средств, которые будут получены от продажи Сбербанка

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Теги: центральный банк россии, продажа сбербанка, бюджет



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