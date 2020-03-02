Дмитрий Самойлов прокатился с пермяками на автобусе от "Перми-1" до "Перми-2"

Глава Перми Дмитрий Самойлов сегодня прокатился на большом автобусе от "Перми-1" до "Перми-2". Впечатлениями от поездки мэр поделился в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее в Перми было завершено укрепление путепровода на Монастырской. Работы велись по поручению главы города. До этого, после закрытия движения на участке Горнозаводской ветки, люди из электричек были вынуждены пересаживаться тесные маршрутки. После укрепления путепровода ограничения по грузоподъемности сняли.

Глава города сообщил, что автобусы забрали всех людей из электрички. Всего в автобусе ехали около 80 человек, из них 25 вышли у ЦУМа, 20 на ул. Попова, остальные доехали до "Перми-2". То есть распределение пассажиропотока было равномерным.

"Поговорил с людьми, много вопросов по транспортному сообщению от жителей Паркового. Проблема, действительно, есть, "Гортранс" уже просчитывает варианты. Задавали вопросы по обратному ходу на "Пермь-1" в вечерний час пик. Советую сотрудникам "Гортранса" самим проехать вечером и посмотреть, как добираются люди, вечерние рейсы тоже должны быть синхронизированы с электричками", - заявил мэр.

В качестве замечания он отметил, что автобус на конечной остановке остановился в самом начале разворотной площадки, из-за чего люди были вынуждены идти до "Перми-2" 250 метров. Дмитрий Самойлов пообещал продолжить мониторинг.